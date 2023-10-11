Для русской женщины — смерть: 3 дикие вещи, которые делают все японские модницы

Чужая душа — потемки. Это правило работает и относительно людей с другим менталитетом. В Стране восходящего солнца свои традиции и веяния моды. Азиатки выглядят совершенно иначе, чем европейские и российские модницы, которые не готовы следовать странным восточным трендам.

Отсутствие загара

Если россиянки стремятся подольше полежать на солнышке, чтобы добиться бронзового оттенка кожи, то уроженки Японии делают с точностью до наоборот. Местные красавицы стремятся к фарфоровой бледности.

Многослойность

Надеть легинсы под сарафан и кофту с длинным рукавом под футболку? Легко! Жительницы Страны восходящего солнца обожают необычные сочетания в одежде.

Любовь к носкам

У каждой красотки-японки есть гольфы на все случаи жизни. Носки — прекрасный аксессуар, который не только согреет в холод, но и добавит акцентов образу.