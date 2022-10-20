Для роли прибавила 15 килограммов: такой Елизавету Боярскую не видел никто

Елизавета Боярская собирается примерить на себя поистине царственный образ. Звезда получила главную роль в сериале «Великая. Золотой век», где она должна играть императрицу Екатерину II. По сценарию Боярская покажет правительницу в один из самых непростых периодов: в первый год после коронации, когда она постоянно рисковала лишиться трона. Вместе с победами и поражениями Екатерина испытывала и предательство от близких людей и распутывала дворцовые интриги.

Императрицей Боярскую еще не видел никто: эту роль ей по «наследству» передала Юлия Снигирь, игравшая правительницу в сериале 2015 года. Премьера исторической драмы, по самым скромным подсчетам, может состояться не раньше 2024 года. Поэтому пока даже нет трейлера будущего проекта.

Однако уже известно, что за сериал Елизавета сменит 14 нарядов. Причем, по информации «Комсомольской правды», для съемок в картине актрисе пришлось стать на 15 килограммов тяжелее — именно столько весит женское платье с корсетом, в котором Боярская щеголяет в кадре.