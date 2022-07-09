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Для провалившегося на Первом Цискаридзе не нашли приличных слов: «Позорище»

9 июля 2022 15:27
Для провалившегося на Первом Цискаридзе не нашли приличных слов: «Позорище»

Федеральный канал стремительно теряет рейтинги.

Отъезд Максима Галкина в Израиль вынудил телевизионных продюсеров в спешке искать замены для проектов ведущего. Пока судьба передачи «Лучше всех!» окончательно не решена, зато развлекательное шоу «Сегодня вечером» снова стало выходить в эфир. Место юмориста занял танцовщик Николай Цискаридзе.

Но судя по реакции в соцсетях, продюсеры явно просчитались. По словам интернет пользователей, бывшая звезда Большого театра не справляется со своими обязанностями и сильно уступает харизматичному балагуру Галкину. «На поминках веселее», – язвительно комментируют первые шаги Цискаридзе в качестве ведущего.

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Примечательно, что рейтинги программы говорят о том же. Станислав Садальский в микроблоге посетовал, что зрительский интерес ко многим передачам Первого канала заметно снизился. «Оглушительный провал у Коли Цискаридзе, а «Пусть говорят» — это вообще позорище!», – в резкой форме выразил свое мнение артист.

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
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