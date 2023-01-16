Для полного сходства лысины не хватает: гляньте, каким стал экранный сын Гоши Куценко

Одним из первых проектов Дениса Парамонова стала комедия «Любовь-морковь 2». В ней юный актер сыграл главную роль, а его напарниками по съемочной площадке стали Гоша Куценко и Кристина Орбакайте.

Артист воплотил Глеба Голубева, сына супружеской пары, которую настиг кризис в отношениях. С поставленной задачей Парамонов справился блестяще — режиссеры обратили внимание на звезду экрана и впоследствии он засветился в ряде других популярных картин, например, таких как «Филфак» и «Красные браслеты».

Стоит отметить, что за прошедшие годы (премьера вышеупомянутой ленты состоялась в 2008-м) актер сильно изменился. По мнению многих поклонников, экранный сын Куценко стал его копией. Для полного сходства Парамонову не хватает лишь лысины — в остальном он невероятно сильно похож на своего более опытного коллегу по цеху.