Для поклонников Леонида Каневского: топ-5 самых страшных документалок о реальных — и леденящих душу — преступлениях

Тру-крайм документалки в целом никогда не обделяли вниманием, но в последние несколько лет их популярность и правда взлетела до небывалых высот — все благодаря пандемии, во время которой люди пересмотрели чуть ли не все, что есть в мировом кино.

В то время как самые новые фильмы жанра продолжают трендиться на стриминговых сервисах, более ранние документальные картины о действительно произошедших преступлениях все еще способны напугать своих зрителей до чертиков одним только упоминанием. В этой подборке рассказываем о документалках, после которых придется провести пару ночей без сна.

«Дом тайн: Смерть семьи в Бурари» (2021)

Пока многие другие документалки берут зрителя за живое благодаря своему подходу к не сильно пугающему криминальному случаю, «Дом тайн: Смерть семьи в Бурари» может знатно напугать одной только историей, о которой и идет речь на протяжении трех серий. В центре сюжета — шокировавший все население Индии случай массового самоубийства, в результате которого погибли 11 членов семьи Чундават из Дели.

По мере того, как раскрывается все больше деталей о случившемся, история приобретает еще более мрачные оттенки, а под конец многие и вовсе жалеют, что все-таки досмотрели до конца и раскрыли все тайны.

«Кто убил Габриэля Фернандеса?» (2020)

Очередной тру-крайм от Нетфликса, фильм рассказывает о жестоком убийстве восьмилетнего Габриэля Фернандеса, над которым годами издевались его собственная мать и ее бойфренд. «Кто убил Габриэля Фернандеса?» потряс публику по всему миру, в который раз заставив человечество рассуждать о том, на какие зверства это самое человечества может пойти, если кого-то не останавливает даже невинный и беззащитный ребенок.

И хотя мать Габриэля и ее сожителя в итоге приговорили к пожизненному заключению и смертной казни соответственно, произошедшее уже несколько лет подряд заставляет многих задумываться о том, сколько еще таких трагедий никто так и не смог предотвратить.

Снятый по мотивам одноименной статьи, опубликованной в New York Magazine в 2018 году, сериал представляет собой компиляцию самых разных историй, которые объединяет одно — их герои так или иначе стали жертвами абьюза и жестокости со стороны своих соседей по квартире или же арендодателей.

«Кошмарный квартирант» исследует тему, о которой вряд ли вообще задумывались те, кто когда-либо снимал жилье, повествуя о владельцах или соседях, которые на самом деле являлись мелкими преступниками, маньяками или самыми настоящими убийцами. Сериал, который точно не отпустит до самой последней серии, «Кошмарный квартирант» ужаснет любого буквально каждым случаем, о котором идет речь.

«Осколки от «ореховских» (2004)

Российская документалка рассказывает о криминальных 90-х, в которые на юге столицы орудовала банда, называемая «орехововской» группировкой. Банда вселяла ужас в противников и простых людей благодаря лидеру Сергею Тимофееву по кличке Сильвестр, но после его смерти все стало еще страшнее — просто потому, что тогда между сразу несколькими группировками началась кровавая борьба за власть.

Фильм фокусирует свое внимание на многих аспектах деятельности банды, в том числе и на жестоких преступлениях, которые она совершала.

«Кущевка. Пока молчит станица» (2020)

Фильм Александра Звягинцева повествует о банде Цапков, которую орудовала по Краснодарскому краю с особой жестокостью — члены группировки не только убивали людей, но и похищали неугодных, в том числе детей, а также насиловали девушек и избивали тех, чье лицо им не понравилось.

«Кущевка. Пока молчит станица» сосредотачивается на истории создания банды и понятиях, которые существовали среди ее членов, а также предлагает зрителю отследить хронику суда над преступниками.