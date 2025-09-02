Для поднятия настроения: 5 лучших комедий 2025 года — рейтинг ниже 7 даже не рассматриваем

Есть и российские, и зарубежные проекты — на любой вкус.

Комедия — жанр обманчивый. Кажется, что рассмешить зрителя проще простого: пошутил, вставил пару нелепых ситуаций — и готово. Но на деле именно комедии чаще всего превращаются в пошлый фарс, после которого хочется выключить фильм на середине.

Хороший юмор требует тонкого чувства меры, харизмы актеров и умного сценария. Мы постарались найти действительно достойные примеры среди новинок 2025 года. В подборку вошли только те фильмы, что уже заслужили хорошие оценки зрителей и критиков — ниже «семерки» даже не смотрим.

«Туда» (Россия)

Рейтинг: 7,5 на «Кинопоиске»

Дорога, такси и два совершенно разных человека — сюжет звучит просто, но работает идеально. Вадим привык жить строго по навигатору, без лишних эмоций и отклонений от маршрута. Вера же — его полная противоположность: живет моментом, ищет приключения и не боится разговоров с незнакомцами. Когда они вынуждены вместе преодолеть 1500 километров от Москвы до Уфы, ясно, что это будет больше, чем просто поездка.

Фильм целиком построен на диалогах, харизме актеров и дорожной атмосфере. Ни экшена, ни спецэффектов — только живая история о том, как противоположности находят общий язык.

«Туда» — это кино, которое хочется досматривать без спешки, наслаждаясь каждым новым городом и разговором.

«Случай с фортепиано» (Франция)

Рейтинг: 7,1 на «Кинопоиске»

Французы умеют делать из простой завязки целое шоу. Здесь в центре внимания — скандальная интернет-звезда, которая скрывается в глухой деревне после несчастного случая. Но покоя ждать не приходится: навязчивая журналистка решает выведать все тайны, прибегая даже к шантажу.

Комедия с легким налетом детектива и сатиры на мир соцсетей. Герои постоянно попадают в нелепые ситуации, а игра на контрасте между «столичной дивой» и «деревенским укладом» вызывает и смех, и сочувствие одновременно.

«Голый пистолет» (США)

Рейтинг: 7,0 на IMDb

Ребут культовой франшизы решился на смелый шаг: передали эстафету сыну легендарного Фрэнка Дреббина. Новый герой унаследовал методы отца — он старомодный коп, который не боится пускать в ход кулаки и пистолет. Начав с рутинного расследования смерти программиста, он внезапно оказывается втянутым в историю, где нужно спасать мир.

Фильм наполнен абсурдными гэгами и глупыми шутками в стиле оригинала. Да, не каждая «выстреливает», но их так много, что хотя бы одна обязательно попадет в цель. Для тех, кто скучал по безбашенному юмору старых «пистолетов» — подходящий повод повеселиться.

«Бабули» (США/Netflix)

Рейтинг: 7,1 на «Кинопоиске»

Нью-Йорк, Джо Скаравелла (Винс Вон) решает открыть ресторан после смерти матери. Но шефами он нанимает не молодых профессионалов, а… обычных бабушек, чтобы сохранить атмосферу дома и традиций.

Комедия, которая балансирует на грани драмы и юмора. Здесь будет мало шуток ниже пояса — это скорее теплая история о семье, еде и том, что родные рецепты могут быть важнее любых звезд Мишлен. Винс Вон, как всегда, харизматичен, но в этот раз он чуть более серьезен, чем обычно.

«Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» (Великобритания)

Рейтинг: 7,3 на «Кинопоиске»

Спустя годы Бриджит возвращается, чтобы снова оказаться в центре жизненных бурь. После гибели мужа Марка Дарси (сюрприз для фанатов) она пытается продолжать жить, работать и воспитывать сына.

Чтобы хоть немного отвлечься, Джонс скачивает приложение для знакомств — и на горизонте появляется молодой красавчик. Но как совместить работу, романтику и материнство, если сын скучает по отцу, а «идеальные мамочки» из школы только и ищут, что повод для сплетен?

Режиссер Майкл Моррис («Карточный домик», «Лучше звоните Солу») сохранил дух старых фильмов: фирменная неловкость Бриджит, ее походка и нелепые ситуации снова здесь. Для фанатов франшизы это праздник ностальгии, а для новых зрителей — просто милая и смешная комедия о том, что жизнь продолжается.

Не сказать, что 2025 год выдался щедрым на комедии. Но хотя бы одна из перечисленного списка должна поднять вам настроение.

