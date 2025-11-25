Для поднятия настроения: 5 веселых сериалов от Netflix с новогодней атмосферой

Накануне праздников хочется включить что-то теплое и ненавязчивое, чтобы настроиться на правильный зимний ритм. В каталоге Netflix хватает сериалов с новогодней атмосферой, но не все они создают легкость и чувство праздника.

Мы выбрали 5 проектов, которые смотрятся легко, затягивают и отлично подходят для снежного декабрьского вечера. Здесь не нужно особо думать — просто расслабляемся и кайфуем.

«Дэш и Лили»

В этом романтическом сериале подростки Дэш и Лили обмениваются мечтами и секретами через записную книжку, которую оставляют в разных уголках Нью-Йорка в период рождественских праздников. Необычная переписка постепенно сближает их, несмотря на то, что ребята никогда не встречались.

«Домой на Рождество»

Йоханна, уставшая от постоянных вопросов семьи о ее личной жизни, решает найти себе парня к Рождеству. У нее есть 24 дня, чтобы встретить подходящего человека и заявиться с ним на семейный ужин, что приводит к множеству комичных и трогательных ситуаций.

«Весело, счастливо»

Семейная комедия, в центре которой — строгий отец семейства, пытающийся сохранить порядок и традиции во время рождественских праздников, когда его взрослые дети возвращаются домой. Ситуация осложняется, когда одна из дочерей приводит нового парня, не соответствующего ожиданиям отца.

«На Рождество»

Немецкий мини-сериал на три серии рассказывает о музыканте Бастиане, который возвращается домой на праздники и сразу оказывается в центре семейной катастрофы. Небольшая деталь рушит весь праздничный настрой: его родной брат встречается с бывшей девушкой, расставание с которой Бастиан так и не смог пережить.

«Рождественская буря»

Скандинавский мини-сериал на шесть серий предлагает совсем другой новогодний сюжет. Сильная непогода закрывает аэропорт, и группа незнакомых людей вынуждена провести последние часы перед праздником вместе. Пианист, потерявший статус; поп-звезда, привыкшая командовать; бармен в тревожном ожидании звонка от врача; мать, спешащая на операцию к сыну — у каждого здесь своя причина для отчаяния.

Эти сериалы помогут вам окунуться в праздничную атмосферу и насладиться теплыми историями о любви, семье и чудесах Рождества.