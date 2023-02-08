Для новых «Папиных дочек» не подошел: гляньте, каким вырос рыжий жених Пуговки

Российский ситком «Папины дочки» стал отличным стартом для целой плеяды молодых и совсем юных актеров. Многим запомнился рыжеволосый Коля — харизматичный друг Пуговки. Что с ним стало после успешного появления в ситкоме?

Эту знаковую роль сыграл Иван Оранский. До «Папиных дочек» он снимался в нескольких выпусках «Ералаша». Талант, энергетика, запоминающаяся внешность с копной рыжих волос обеспечили ему новые яркие роли в кино.

Сегодня актеру 22 года, он окончил ВГИК и остается востребованным в профессии. Он активно снимается в кино, играет в театре и даже появляется в музыкальных клипах. На его счету работы в картинах «Мосгаз», «Семицветик» и «Морозова». Также он сыграл в фильме «Эра медведей», где метаморфозы во внешности актера особенно очевидны. Сейчас Оранский уже не тот мальчик-очкарик, сидевший с Пуговкой за одной партой. Он возмужал и укоротил свою фирменную шевелюру, а его взгляд стал дерзким и пронзительным. В новых «Папиных дочках» актер не появится, ведь теперь его типаж совсем не походит для семейного ситкома.