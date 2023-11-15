Для Новосельцева не помеха: не поверите, сколько лет было Мымре из «Служебного романа»

Пьеса «Сослуживцы», которая стала основой для создания легендарного кино «Служебный роман», не имеет прямой отсылки к возрасту Людмилы Калугиной. Формулировка там обтекаемая: «лет ей на вид не то сорок, не то сорок пять».

В фильме же благодаря Эльдару Рязанову тайна возраста Мымры раскрывается. Правда, заметит ее лишь внимательный зритель. Калугина сама рассказывает, сколько ей лет, когда ведет доверительный разговор с Новосельцевым у себя в кабинете.

Мымра говорит следующее: «Превратила себя в старуху, а мне ведь только 36. Я моложе вас, Анатолий Ефремович». Кстати, Новосельцев оказался в большом культурном шоке, когда услышал откровения начальницы. Как мы помним, все Людмилу Прокофьевну за спиной прозвали Мымрой. Но оказались не правы на ее счет. Как был не прав и Новосельцев. Правда, вину сполна искупил, влюбившись и женившись.