Для них существует одна единственная: мужчины с этими именами никогда не изменяют

Измена - одно из самых страшных испытаний, какие только могут выпасть на долю пары. Сама мысль о том, что любимый человек может предпочесть кого-то другого, причиняет невероятную боль. Что уж говорить о реальном предательстве? Многие женщины, вступив в отношения или оказавшись замужем, не могут в полной мере наслаждаться своим счастьем, поскольку опасаются, что на партнера или супруга положит глаз коварная разлучница и уведет его навсегда. Эксперты в области непознанного говорят: если выбрать в спутники жизни мужчину, который носит одно из этих имен, измены вам будут не страшны. А все потому, что обладатели этих имен хранят верность своей возлюбленной.

Влад

Обладатели имени Влад стойко придерживаются своих собственных принципов. Они не идут на поводу у негативных эмоций, а стараются трезво и рассудительно взвесить все за и против, и только потом делают выводы и принимают решение.

После ссоры с любимой женщиной Влад уж точно не побежит искать утешения на стороне, а обдумает произошедшее и попробует решить проблему, когда они со второй половинкой остынут и будут готовы к диалогу.

Максим

Мужчины, нареченные именем Максим, известны своим властным характером. Они терпеть не могут, когда что-то принадлежащее им достается кому-то другому. Одна мысль о том, что любимая женщина может ему изменить, причиняет Максу ужасную боль. Он хорошо себе представляет, что такое - пережить измену, поэтому ни за что не заставит пройти через это свою избранницу. Сложно представить, что должно произойти, чтобы он решился на измену.

Руслан

Нареченные именем Руслан до встречи со своей единственной имеют репутацию сердцеедов. Они меняют девушек как перчатки, но ровно до тех пор, пока в их жизни не появляется настоящая любовь. Вступив в серьезные отношения или женившись, Руслан навсегда забывает о походах налево.

Всю страсть, энергию и любовь он отдает той женщине, которая согласилась разделить с ним жизненный путь, и изменять ей не намерен.

Трофим

Носитель имени Трофим обладает доброжелательным и легким характером, превосходным чувством юмора и удивительной верностью любимой женщине. Как ценитель прекрасного, он, несомненно, будет замечать на улице красивых девушек, но флиртовать с ними и уж тем более вступать с ними в отношения за спиной избранницы Трофим не намерен.