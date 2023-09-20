Для них это каторга: мужчины с этими именами не способны на длительные отношения

Люди встречаются, влюбляются, но не всегда отношения заканчиваются свадьбой и счастливой семейной жизнью. Некоторые избегают продолжительных связей и при первом же удобном случае меняют партнера. Что тому причиной? По мнению экспертов в области эзотерики, немаловажную роль играет энергетика, заключенная в имени. Обладатели этих мужских имен не способны долго хранить верность.

Анатолий

Обладатель этого имени от природы наделен страстным темпераментом. Толя стремится взять от жизни все самое лучшее, в том числе - завоевать сердца красивейших женщин. Да-да, вы не ослышались - именно во множественном числе, одной-единственной партнершей Анатолий вряд ли ограничится. Он не задерживается надолго в одних и тех же отношениях.

Даже если какой-нибудь предприимчивой даме удастся отвести Толю к алтарю, это вовсе не гарантирует его верности.

Мужчина, нареченный этим именем, легко заведет себе любовницу, когда семейная жизнь ему наскучит. Избраннице Анатолия необходимо внимательно следить за ним, чтобы не допустить побега к другой даме. Впрочем… разве что-то способно его остановить?

Сергей

Мужчина, нареченный именем Сергей, тоже не может похвастаться постоянством. Это спокойный внешне, но страстный в глубине души мужчина, тот самый тихий омут, в котором водятся черти. Он вполне способен пристроиться под бочок к самой удобной поклоннице, а в ее отсутствие захаживать в гости к другим дамам. Ему постоянно нужны свежие впечатления.

Иногда избранница Сережи годами не догадывается о его изменах.

Даже если постыдные факты выплывут наружу и обладателю имени откажут от дома, он не слишком-то расстроится. В конце конце, у него в запасе всегда есть другие претендентки, которые с радостью распахнут объятия и примут в них “безвинного страдальца”.

Максим

Импульсивность - качество, свойственно обладателю этого имени. Максим часто подвержен неожиданным душевным порывам, объяснить которые и сам не в состоянии. Резко разорвать отношения со своей пассией, хотя вроде бы ничего не предвещало беды - для него обыкновенное дело. Уже через час после серьезного разговора Макс будет флиртовать с другой.

Все дело в том, что обладатель имени избегает ответственности.

Ведь серьезные и длительные отношения предполагают именно это - умение брать на себя обязательства. Максиму проще проститься с женщиной, чем согласиться на такие условия. На протяжении всей жизни этот парень может бегать из одних отношений в другие, так и не решившись на ответственный шаг.