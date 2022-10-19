Для него заказали охрану: цена того самого колье из «Красотки» вызовет оторопь

Мелодрама «Красотка» вышла на экраны в 1990 году и стала одним из главных фильмов того периода. Зрители с упоением наблюдали историю любви героев Джулии Робертс и Ричарда Гира. Особенно же поклонницы картины оставались в восторге от подарков для главной героини, одним из которых стало легендарное драгоценное колье.

Как оказалось, эффектное украшение сделали специально для фильма. Создатели обратились к французскому ювелирному дому Fred Joaillier, мастера которого придумали колье с 23 каплевидными рубинами и множеством бриллиантов. Стоимость драгоценности составила 1,35 млн долларов.

Во время съемок ювелиры и создатели ленты переживали за судьбу драгоценности. Они доверили артистке носить колье, но каждую минуту украшение сопровождало сразу несколько вооруженных охранников, чтобы избежать возможной кражи или несчастного случая.