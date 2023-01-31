Для настоящих фанатов Disney: почти никто не может угадать эти мультики по кадрам без героев

Мультфильмы, созданные студией Disney, известны не только увлекательным сюжетом и обаятельными персонажами, но еще и прекрасно проработанными пейзажами. Наверняка все, кто смотрел хотя бы одно детище легендарной студии, любовались теми картинами, на фоне которых разворачивается основное действие. Большинство сказочных локаций в мультфильмах, конечно же, являются придуманными, однако есть среди них и те, которые художники-мультипликаторы “подсмотрели” в реальности. В числе действительно существующих мест - замок Нойшванштайн, название которого переводится с немецкого как “новый лебединый замок”. Дивной красоты строение располагается неподалеку от границы с Австрией. Нойшванштайн, построенный в девятнадцатом веке по приказу короля Людвига II, попался на глаза Уолту Диснею в 1930-х годах. Основатель студии путешествовал по Европе и во время прогулки среди баварских холмов увидел строение, как будто бы возведенное сказочными архитекторами. Неудивительно, что он позаимствовал идею сначала для замка Спящей Красавицы в Диснейленде, а затем и для мультфильма 1959 года.

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