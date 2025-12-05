Меню
Для нас звучит как оксюморон: «Пролетая над гнездом кукушки» в России перевели с ошибкой, и это хорошо – в названии скрыт жирный спойлер

5 декабря 2025 17:09
5 декабря 2025 17:09

Объясняем, почему культовый роман и его экранизация называются именно так.

Объясняем, почему культовый роман и его экранизация называются именно так.

Знаменитый роман Кена Кизи и его экранизация 1975 года в русском прокате получили название «Пролетая над гнездом кукушки». Звучит поэтично, но лишает зрителя важного смыслового слоя: в оригинальном заголовке One Flew Over the Cuckoo’s Nest скрыт намек на финал истории.

Почему перевод неточен? Фраза One flew («один пролетел») указывает на действующее лицо – того самого «одного», который сумеет вырваться.

В русском варианте это обезличено: «пролетая» звучит как безличное действие, а не как поступок конкретного героя.

Для нас звучит как оксюморон: «Пролетая над гнездом кукушки» в России перевели с ошибкой, и это хорошо – в названии скрыт жирный спойлер

Откуда взялось название? Кизи позаимствовал строчку из старинной английской детской считалочки:

One flew east, one flew west, And one flew over the cuckoo’s nest.

В контексте романа «гнездо кукушки» (cuckoo’s nest) – метафора психиатрической больницы. Слово cuckoo в английском (да и русском) сленге означает «сумасшедший», а само выражение давно ассоциируется с лечебницами для душевнобольных.

Кто же этот «один»? Большую часть сюжета зритель думает, что речь о Макмерфи – бунтаре, бросающем вызов системе. Но в финале выясняется: настоящий побег совершает Вождь Бромден. Именно он – тот самый «один», кто flew over («пролетел над»).

Для нас звучит как оксюморон: «Пролетая над гнездом кукушки» в России перевели с ошибкой, и это хорошо – в названии скрыт жирный спойлер

И да, для европейцев и россиян «гнездо кукушки» звучит как оксюморон (ведь кукушки не вьют гнезд), но для американцев это не так – местные виды кукушек действительно строят гнезда и высиживают птенцов.

В чем символика? Название не только намекает на сюжетный поворот, но и говорит о возможности свободы: даже в мире, где тебя пытаются сломить, остается шанс вырваться – если хватит смелости.

Каждый из нас, по сути, пытается стать тем самым «одним», кто пролетит над «кукушкиным гнездом».

Ранее мы писали: «Думаешь, я сумасшедший?»: свой «Пролетая над гнездом кукушки» в СССР сняли раньше, чем в США – но цензура запретила фильм на 20 лет

Фото: Кадр из фильма «Пролетая над гнездом кукушки» (1975)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
