Для нас почти ругательство: «Фиксиков» за границей перевели пикантно, имена некоторых героев детям лучше не слышать

«Фиксики» давно перестали быть просто российским мультсериалом, который крутят по телевизору перед сном. Они завоевали мир — от Европы до Америки, и даже попали в школьную программу США. Но вот вопрос: как объяснить западным детям, кто такой Дедус, если на латинице его имя почти Deadass?

Оказалось, что адаптировать фиксиков для международной аудитории — та ещё головоломка. Имена персонажей перевели не просто по звучанию, а с учётом их характеров и функций. ДимДимыч стал Томом Томасом (Tom Thomas) — звучит по-английски и сохраняет детскую непосредственность. Нолик превратился в Nolik — тут обошлись минимальными потерями, потому что «ноль» интернационален.

Симка (Simka), Папус (Papus), Мася (Masiya) обошлись малой кровью, а вот Дедус стал Грандпусом (Grandpus). Файер, Верта и Игрек стали Fire и Verda и Digit, Шпуля получила имя Тула (Toola) — от tool, инструмент.

Профессор Чудаков, он же Гений Евгеньевич, на английском звучит как Professor Eugenius. Лизоньку назвали Элизой (Elisa), а собаку Кусачку — почти бранным словом Чусука (Chewsocka), что, видимо, должно намекать на её привычку жевать носки. А вот мама и папа ДимДимыча в английской версии стали просто Mom и Dad — без лишних выкрутасов.

Интересно, что за всем этим стоит не просто желание продать мультик за границу. По словам создателей, идея родилась ещё в 2005 году, когда продюсер Георгий Васильев встретился с легендарным режиссёром Александром Татарским («Пластилиновая ворона», «Падал прошлогодний снег»).

Татарский предложил взять за основу повесть Эдуарда Успенского «Гарантийные человечки» — и с самого начала проект задумывался как международный. То есть имена продумывали так, чтобы они одинаково хорошо работали и на русском, и на английском.

Результат превзошёл ожидания. В 2016 году «Фиксиков» официально включили в американскую образовательную программу для младших школьников Discovery Education — то есть дети в США теперь смотрят российский мультсериал на уроках. В 2019-м проект получил премию «За верность науке» как лучший детский проект о науке. И это не считая журналов, книг, игрушек и живых шоу, которые расходятся по миру миллионными тиражами.

