«Для модели полновата»: новую девушку ДиКаприо затравили за внешность (фото)
Не все поклонники оценили выбор знаменитости.
Леонардо ДиКаприо известен не только своей яркой карьерой в кино. Последние годы поклонники активно обсуждают и личную жизнь актера. Дело в том, что он встречается лишь с моделями, которые младше 25 лет. И вот несколько дней назад СМИ стало известно о новой избраннице знаменитости.
Сердце актера завоевала 23-летняя Виктория Ламас. Пару уже несколько раз видели вместе, а сама модель полностью отвечает всем требованиям ДиКаприо.
При этом далеко не все фанаты артиста оценили его выбор. Как уверены многие, Ламас выглядит слишком посредственно для знаменитости и очень быстро наскучит ему своей «штампованной внешностью».
«Для модели полновата, ничем не примечательна, тускловата, скучна», «Она красива удивительно стандартно. Как штампованная куколка», «Вообще ничем не примечательная, без изюминки», — считают пользователи Сети.