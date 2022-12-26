«Для модели полновата»: новую девушку ДиКаприо затравили за внешность (фото)

Леонардо ДиКаприо известен не только своей яркой карьерой в кино. Последние годы поклонники активно обсуждают и личную жизнь актера. Дело в том, что он встречается лишь с моделями, которые младше 25 лет. И вот несколько дней назад СМИ стало известно о новой избраннице знаменитости.

Сердце актера завоевала 23-летняя Виктория Ламас. Пару уже несколько раз видели вместе, а сама модель полностью отвечает всем требованиям ДиКаприо.

При этом далеко не все фанаты артиста оценили его выбор. Как уверены многие, Ламас выглядит слишком посредственно для знаменитости и очень быстро наскучит ему своей «штампованной внешностью».