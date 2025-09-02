«Для меня стал шоком»: в 86-м в Италии были свои «Ментовские войны» — в СССР полюбились, а на родине вызвали смех

А финал у проекта был такой же, как и у нашего «Бандитского Петербурга».

Когда в России нулевых на экраны вышел сериал «Ментовские войны», он стал зеркалом целой эпохи. Но у нашего криминального сериала был свой «дальний родственник» из Италии.

Проект был настолько популярен, что получил девять продолжений и стал для европейцев таким же хитом, как для нас многие отечественные сериалы того времени.

Речь о многосерийном фильме «Спрут», первая часть которого вышла еще в 1984 году. Это была масштабная сага о борьбе честного и принципиального комиссара Коррадо Каттани с могущественной сицилийской мафией и коррупцией, пронизывающей все уровни власти.

Расскажем о проекте, его фуроре и затухании чуть подробнее.

Что общего у «Спрута» и «Ментовских войн»

Хотя сериалы разделяют десятилетия, их объединяет общая суть. И «Спрут», и «Ментовские войны» показывают изнутри работу правоохранителей, вынужденных бороться не только с преступностью, но и с системной коррупцией.

Оба сериала делают своих героев живыми людьми — уставшими, сомневающимися, но не сдающимися. И если итальянский комиссар Каттани сражался с мафией, то наши оперативники из 90-х — с бандитскими группировками, захватившими города.

В основе обоих проектов — конфликт честного человека с продажной системой.

Неожиданная популярность еще в СССР

Любопытно, что до советских экранов лента добралась довольно быстро — в 1986 году, и сразу стала настоящим откровением для зрителей. Мафия, заговоры, покушения, честный герой в одиночку против системы — такого на отечественном телевидении не показывали.

Образ комиссара Каттани мгновенно стал символом неподкупности и мужества. А для женской аудитории — еще и эталоном мужской красоты и харизмы.

Интересно, что сами итальянцы относились к своему герою с изрядной долей иронии. Об этом красноречиво говорят комментарии зрителей:

«Помню лет 10 назад разговаривала с итальянкой, говорящей по-русски, и рассказала ей, как советский народ с ума сходил от фильма "Спрут".

Так она хохотала от души, сказала, что в Италии фильм не особо популярен, ведь там все знают, что таких Корадо быть не может. Не бывает честных полицейских!».

А для многих жителей СССР сериал и вовсе стал первым знакомством с темой мафии и коррупции как системы:

«Когда на наши экраны попал "Спрут«, мне было лет 16-17. Я мало тогда знала значение слов "мафия", "коррупция". ... Так что когда в СССР начали транслировать "Спрут", для меня он стал шоком».

Что общего у «Спрута» и еще одного хитового российского сериала

Судьба «Спрута» удивительным образом повторилась в отечественной классике. Как и многие многосерийные проекты, с каждым новым сезоном он терял в качестве и реалистичности, обрастая надуманными сюжетами.

Ту же участь, по мнению некоторых зрителей, разделил и наш «Бандитский Петербург».

«Уже в "Спруте-3" многое в сюжете стало казаться надуманным, поэтому последующие части я уже не стал смотреть, интерес пропал.

Из наших аналогов можно вспомнить "Бандитский Петербург", где тоже наиболее удачны первые две части — "Барон" и "Адвокат"».

Вывод

Несмотря на затянутость и не всегда удачные продолжения, и «Спрут», и «Бандитский Петербург», и «Ментовские войны» остаются по-настоящему культовыми.

Сегодня они уже не вызывают того восхищения, как в первые годы показа, но зато неизменно дарят улыбку и тёплое чувство ностальгии. Это как встреча со старыми друзьями: пусть и предсказуемо, но зато как душевно!

