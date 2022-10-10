«Для меня неприемлемо»: Распутину довели до истерики на съемках «Аватара»

Маша Распутина оказалась одной из первых звезд, кого рассекретили в новом музыкальном проекте «Аватар». После этого певица приняла участие в шоу уже в качестве члена жюри. При этом, как оказалось, быть участником ей понравилось не так сильно, как быть экспертом в новом шоу.

По словам самой Распутиной, самую большую сложность у нее вызвала техническая сторона амбициозного проекта. Дело в том, что для создания аватара нужно не только надеть на себя гидрокостюм, но и научиться управляться с десятком специальных датчиков, которые сковывают движение.

«Если бы я знала, что будет такая экипировка, никогда бы не согласилась прийти на этот проект... Все, что творилось на „Аватаре“, для меня неприемлемо!» — рассказывает артистка в беседе с «Московским комсомольцем ».

Также артистка отмечает и чересчур высокий уровень секретности, который доставлял неудобства. Выяснилось, что певице не разрешали приезжать на собственной машине на съемки и по павильону обязали ходить в маске, чтобы никто из работников студии не узнал звезду.