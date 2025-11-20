«Для меня – психотерапия»: Симоньян назвала любимого персонажа «Хроник русской революции» – не скандальный Ленин и даже не Борисов

Даже изнурительный курс химиотерапии не мешает Маргарите Симоньян искренне наслаждаться российскими сериалами. В личном блоге вдова режиссера Тиграна Кеосаяна призналась: посмотрела «Хроники русской революции» залпом, но вовсе не ради сюжета, а из-за Юлии Высоцкой.

По словам журналистки, она уже давно не смотрит отечественные (да и зарубежные тоже) новинки «добровольно», но исторический опус Андрея Кончаловского все же включила – чтоб полюбоваться революционеркой Ариадной Александровной Славиной.

«Мне вот нравится Юлия Высоцкая. Хороша, стройна, бела, естественна и оригинальна (что вообще редко встречается в одном флаконе), обаятельна и сексуальна», – заявила Симоньян в Telegram, уточнив, что на месте Кончаловского влюблялась бы именно в таких.

Другим персонажам сериала, при этом, медиаменеджер не уделила ни словечка: вероятно, Юра Борисов, Евгений Ткачук (тот самый скандальный Ленин), Никита Ефремов сотоварищи недостаточно впечатлили журналистку, чтобы осыпать их похвалами.

В то же время, она намекнула – в курсе о тех, кто яро недоволен «Хрониками» в целом и героиней Высоцкой в частности:

«Как она держится по отношению к жизни, нещадно пнувшей ее сапожищем, лично для меня – пример и психотерапия. Не надо злословить. Увеличивая количество зла во Вселенной, мы уменьшаем количество в ней добра. Самим же потом не хватит».

При этом, по словам Симоньян, с супругой Кончаловского они незнакомы вовсе, и сериал, как и саму Славину, она нахваливает исключительно ради «баланса Вселенной».

