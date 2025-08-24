Для любителей аниме и не только: мультсериал от создателя «Офиса» ворвался в список лучших в истории (почти 9 на IMDb)

Представьте себе: существует лекарство, способное вылечить буквально все на свете. От простуды до смертельных ран. Красота? Для человечества – да, для медицинских корпораций – худший кошмар. Вот на этой идее и построен новый взрослый анимационный сериал «Частые побочные явления».

Проект после первого сезона залетел в топ лучших сериалов за всю историю с рейтингом 8,7 на IMDb. Критики Rotten Tomatoes вообще дали сериалу 100% одобрения – редкий случай.

Миколог против ФБР и фармацевтической мафии

Главный герой – миколог Маршалл. Парень находит чудо-грибы, которые залечивают буквально все, включая пулевые ранения. Но радоваться некогда: как только про находку узнают владельцы крупной фарм-империи, на него спускают все, что можно – от ФБР до отдела по борьбе с наркотиками.

Ведь если гриб действительно будет доступен всем, миллиарды, которые фармацевты зарабатывают на таблетках и страховках, сгорят в один момент.

Да, рисовка у «Частых побочных явлений» на любителя. Но через пару серий перестаешь это замечать, потому что тут главное не картинка, а персонажи. Они написаны так живо, что забываешь, что смотришь анимацию.

И – внимание – это сериал для взрослых. Никакой подростковой мишуры, страданий по поводу первой любви или «школьных драм».

Как для большого любителя аниме в прошлом, мне очень понравились персонажи, – говорят рецензенты.

Вердикт: если вы любите аниме, «Рика и Морти» или просто качественные антиутопии – это нужно смотреть. А заодно это повод еще раз убедиться, что не стоит избегать анимации – можно упустить шедевр.

Ранее мы писали: Скрестили «Общество мертвых поэтов» и «Лолиту» — получили худшую драмеди года: дуэт Фримана и Ортеги не уберег от рейтинга в 5,5 баллов