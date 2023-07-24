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Для кого снимали? Советскую сказку детям показывать стыдно, взрослым смотреть скучно

24 июля 2023 11:30
Для кого снимали? Советскую сказку детям показывать стыдно, взрослым смотреть скучно

Задумка режиссера с треском провалилась.

В 70-е годы в СССР появилось множество прекрасных картин, прошедших проверку временем. Однако бывали и исключения.

Георгий Юнгвальд-Хилькевич, к тому моменту еще не создавший фильм «Д’Артаньян и три мушкетера», снял сказку «Туфли с золотыми пряжками». Режиссер включил в ленту песни, стихи и много отсылок к славянскому фольклору, который он осовременил. Что из этого получилось?

Для кого снимали? Советскую сказку детям показывать стыдно, взрослым смотреть скучно

По мнению зрителей, вышла слабая сказка с излишней иронией и невнятной идеей. Переизбыток персонажей и нагромождение сюжетных линий утомляют и навевают скуку. Стилизация под древность тоже провалилась, ведь все свелось к искажению слов и высмеиванию. Детям такое даже стыдно показать, а взрослых это зрелище не впечатляет.

«Сказка неплохая, но скучноватая», «Фильм для советской сказки не особенно фееричен», «Как ни посмотрю работы Юнгвальд-Хилькевича, так один вопрос: как актеры на это согласились?» — написали интернет-пользователи, посмотревшие картину.

Фото: заставка киностудии «Мосфильм», кадр из фильма «Туфли с золотыми пряжками» (1976)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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