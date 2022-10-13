Для Хюррем такого не делал: каким подарком Сулейман покорил Гюльфем

Этого в знаменитом сериале так и не показали.

Поклонники телесериала «Великолепный век» благодаря ленте довольно хорошо ориентируются в истории Османской империи времен Сулеймана Великолепного. И это неудивительно, ведь абсолютное большинство героев — это реально существовавшие личности, поведение которых исследовано и записано не одной сотней исследователей и историков.

Среди этих героев была и Гюльфем-хатун — одна из наложниц султана, которую сыграла талантливая актриса Селен Озтюрк. Но сценаристы «Великолепного века», чтобы не отвлекать внимание зрителей от перипетий отношений Сулеймана и Хюррем, сознательно увели фигуру Гюльфем на второй план. А между тем историки всерьез утверждают, что именно Гюльфем долгое время была любимой фавориткой султана.

Именно ей Сулейман посвящал стихи, которые писал сам, и именно ей подарил прекрасный сад роз, за которым Гюльфем ухаживала лично. А когда цветы погибли от мороза, то падишах прислал любимой сделанное собственными руками украшение из драгоценных камней в виде слез, которые она пролила, когда горевала над розами.

К несчастью, вскоре после этого Сулейман отвернулся от Гюльфем-хатун. Это случилось после того, как их сын Махмуд умер от болезни. Опечаленный смертью шехзаде, султан перестал замечать Гюльфем, и вскоре она навсегда утратила видное место и в гареме Сулеймана, и в его сердце.