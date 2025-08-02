Для «Голодных игр» нашли новую Китнисс Эвердин — правда, это не то, о чем вы наверняка подумали

В грядущем приквеле кинофраншизы героиня никак не фигурирует — ну, почти.

Хотя трилогия «Голодные игры» подошла к своему логическому концу еще 10 лет назад, франшиза продолжает жить благодаря приквелам, снятым по мотивам новых книг Сьюзан Коллинс.

Буквально пару лет назад на экраны выходила «Баллада о змеях и певчих птицах», а уже в следующем году состоится премьера «Рассвета Жатвы», в котором расскажут о победе Хеймитча Эбернети на 50-х Голодных играх.

Сейчас команда уже приступила к подготовке площадок для будущих съемок, однако новость о выборе новой актрисы на роль Китнисс Эвердин прошла по сети буквально несколько часов назад. И все-таки паниковать тоже не стоит, хотя апдейт и мог сильно запутать новых фанатов антиутопичной саги.

Миа Каррагер сыграет Китнисс Эвердин в лондонской постановке «Голодных игр»

Если кто-то все-таки рассчитывал увидеть главную героиню трилогии в грядущем приквеле, у нас для вас плохие новости — для этого придется идти в лондонский театр.

Пока съемочный процесс «Рассвета Жатвы» в самом разгаре, историю победы Китнисс на Голодных играх перескажут в новой постановке под названием «Голодные игры: На сцене» (The Hunger Games: On Stage). Главную роль исполнит Миа Каррагер, дочь бывшего защитника «Ливерпуля» и футбольного аналитика Джейми Каррагера.

Актриса уже успела поделиться собственными впечатлениями от грядущей постановки, рассказав, что долгое время была фанаткой героини и даже чувствовала с ней особую связь, а потому очень рада стать той, кто воплотит образ Китнисс на сцене. Каррагер также призвала будущих зрителей не медлить и покупать билеты заранее, чтобы уж точно получить возможность увидеть на сцене что-то новое и особенное.

Появится ли Китнисс в «Рассвете Жатвы»? Возможно, но уже в совсем другом виде

Действие приквела развернется за 24 года до того, как Китнисс станет добровольцем для Голодных игр — а значит, вероятность увидеть в «Рассвете Жатвы» на момент первого фильма 16-летнюю героиню равна нулю.

Тем не менее, в эпилоге романа Коллинс упоминается визит Хеймитча к семейству Эвердин, в ходе которого ему удалось подержать на руках маленькую Китнисс. Если эти сцены все-таки попадут в финальную версию фильма, то и Китнисс тоже появится в приквеле — правда, пока еще будучи лишь младенцем.

«Голодные игры: Рассвет Жатвы» выпустят в мировой прокат только 20 ноября 2026 года, но у фанатов уже есть свои теории о том, как будет стилизован будущий фильм — почитать об этом можно тут.