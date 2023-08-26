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Для фильма «Барби» идеально бы подошли эти советские актеры: будете смеяться, когда увидите

26 августа 2023 06:15
Для фильма «Барби» идеально бы подошли эти советские актеры: будете смеяться, когда увидите

Пара оказалась даже одета нужным образом.

Это лето уже по праву можно назвать «Барби-сумасшествием». После выхода одноименного фильма тренд на образы популярных кукол вернулась во все страны.

Дизайнеры включили розовый цвет в модные коллекции одежды и украшений. А стильные молодые люди старательно копируют Барби и Кена из картины, роли которых исполнили Марго Робби и Райан Гослинг.

Некоторые пользователи в Сети пошли еще дальше и предположили, как выглядела бы советская версия «Барби». По мнению комментаторов, среди актеров прошлого нашлось бы немало подходящих вариантов.

Например, наряд в светло-розовых оттенках героини Светланы Светличной в фильме «Бриллиантовая рука» как нельзя лучше подходит современной моде. Особенно уместно выглядит трендовая повязка на волосах блондинки. А ее партнер по съемкам Юрий Никулин в таком случае мог бы быть Кеном.

Для фильма «Барби» идеально бы подошли эти советские актеры: будете смеяться, когда увидите

«Буквально первоначальный актерский состав фильма «Барби», «На святое наступили», — оценили идею комментаторы в Сети.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Барби» (2023), кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1969)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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