Для фильма «Барби» идеально бы подошли эти советские актеры: будете смеяться, когда увидите

Это лето уже по праву можно назвать «Барби-сумасшествием». После выхода одноименного фильма тренд на образы популярных кукол вернулась во все страны.

Дизайнеры включили розовый цвет в модные коллекции одежды и украшений. А стильные молодые люди старательно копируют Барби и Кена из картины, роли которых исполнили Марго Робби и Райан Гослинг.

Некоторые пользователи в Сети пошли еще дальше и предположили, как выглядела бы советская версия «Барби». По мнению комментаторов, среди актеров прошлого нашлось бы немало подходящих вариантов.

Например, наряд в светло-розовых оттенках героини Светланы Светличной в фильме «Бриллиантовая рука» как нельзя лучше подходит современной моде. Особенно уместно выглядит трендовая повязка на волосах блондинки. А ее партнер по съемкам Юрий Никулин в таком случае мог бы быть Кеном.