Для фанов «Магической битвы» плохие новости: претенденты на «Аниме-Оскар» 2026 - скуф, детишки с катанами и злой дух против Годжо

В новом сезоне Crunchyroll снова выбирают лучший аниме-фильм, и впервые за долгое время интрига воистину есть. В 2025 году вышло столько заметных картин, что они буквально стоят плечом к плечу — ни одного очевидного лидера, ни одного слабого звена в претендентах на аниме-Оскар.

«Истребитель демонов: Замок бесконечности» — самый громкий блокбастер года. Ufotable снова поставили планку так высоко, что переплюнуть их по сборам будет сложно. Пожалуй, главный претендент.

«Человек-бензопила: Арка Резе» — эмоционально аниме от студии MAPPA разрывает ваши души на куски. Если выбирать самое смелое и неуютное кино года, то это оно.

«Магическая битва: Скрытый инвентарь / Преждевременная смерть» — приквел, который раскрывает прошлое любимца миллионов Годжо Сатору и показывает новые сцены из арки Сибуя.

«Дан Да Дан: Злой глаз» — стихийный комедийно-фантастический хаос, в этом фильме нам показывают битву с особо злым духом, захватившим одного из членов банды Момо Аясе.

«Кайдзю № 8: Разведывательная миссия» — скуф продолжает бороться против опасных кайдзю, доказывая, что даже с нулевым потенциалом можно быть полезным.

IMDb тоже расставил акценты: лидируют «Истребители» и «Человек-бензопила» (оба — 8.5), за ними — JJK (7.9), «Дан Да Дан» (7.8) и «Кайдзю № 8» (6.8). Так что для фанатов Годжо Сатору новости неутешительные.

