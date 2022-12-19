Для фанатов ведьм, коммунистов и женского доминирования: о каком кино СССР это сказали иностранцы
Зарубежные зрители остались не в восторге от популярного советского фильма.
В 1946 году на экраны СССР вышла первая полнометражная цветная картина. Это был фильм «Каменный цветок» по произведениям Павла Бажова. Режиссер Александр Птушко постарался создать незабываемую киносказку на стыке волшебства и фантастики, которая поражала свей красотой. Советские зрители остались в восторге от работы постановщика. Лента даже была отмечена на Каннском кинофестивале.
Но, несмотря на успех у критиков, современным иностранным зрителям картина показалась слишком заурядной. А некоторые сюжетные линии интернет-пользователи и вовсе истолковали превратно.
«Мне больше нравятся фантастические ленты с заметной динамикой», «Персонажи оказались совсем скучными и обычными, а их повседневная жизнь вообще не заинтересовала», «Хотелось бы, чтобы сюжет был более захватывающий», «Просто обязательно к просмотру тем фанатам, которые ищут в кино цвет, хрустальных ведьм, коммунистов, ящериц, а также всем ценителям доминирования женщин», — отметили зарубежные комментаторы в Сети.