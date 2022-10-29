Для фанатов СССР: хитрый тест на знание советских фильмов и Юрия Никулина

Советский кинематограф, да и в целом советское искусство сложно представить себе без Юрия Никулина. Однако мир мог и не узнать такого артиста, ведь его отказывались брать в театральный институт. В детстве Никулин занимался в драматическом кружке, в армии активно участвовал в художественной самодеятельности, а потому после возвращения с фронта в 1946 году отправился покорять ВГИК. На третьем туре его “срезала” экзаменационная комиссия - будущий народный артист СССР узнал, что у него “не тот профиль” и в кино его вряд ли будут снимать. Не прошел он творческие конкурсы и в других театральных учебных заведениях Москвы. По счастливой случайности, Анатолий Эфрос, в то время только завершавший обучение на режиссерском факультете ГИТИСа, посоветовал Никулину попробовать поступить в студию при Ногинском театре. Юрий Никулин последовал совету и, о чудо, его приняли. А вскоре он увлекся цирком, который впоследствии занимал в его творческой судьбе такое же большое место, как кинематограф.

Многие знают Юрия Никулина в первую очередь благодаря комедиям Леонида Гайдая, хотя играл он далеко не во всех из них. Пройдите наш тест на знание фильмографии легендарного советского артиста.