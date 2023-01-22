Для фанатов советского кино: спорим, вы не сможете отгадать все фильмы с Людмилой Гурченко

Знаменитую советскую актрису могли бы звать Люси - именно так, на иностранный манер, велел записать новорожденную девочку отец звезды Марк Гурченко. Накануне он посмотрел в кинотеатре американский фильм “Акулы Нью-Йорка”, где главные герои носили имена Алан и Люси. Вот только в роддоме настояли на более привычном для русского слуха имени Людмила. Артистическая натура Людмилы Гурченко дала о себе знать еще в детстве - малышкой она любила устраивать для своих родителей и соседей представления, за которые получала “гонорар” в виде конфет. Семья актрисы в целом была творческая, музыкальная, ее отец прекрасно играл на гармошке,выступал в качестве организатора и массовика-затейника, проводил мероприятия для школьников. Мать, Елена Симонова-Гурченко, помогала ему в этом, а маленькая Люся жадно впитывала царившую в семье атмосферу и пела, танцевала, декламировала стихотворения.

Талант Людмилы Гурченко велик - за более чем полувековую актерскую карьеру она сыграла множество разноплановых ролей. Проверьте, насколько хорошо вы помните фильмографию легендарной актрисы, ответив на вопросы теста.