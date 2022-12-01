Для фанатов советского кино: как внимательно вы смотрели фильм «Москва слезам не верит»?

В Советском Союзе самую престижную кинонаграду в мире - премию “Оскар” - получили всего лишь три кинокартины: “Война и мир” (1967), “Дерсу Узала” (1975), и, наконец, “Москва слезам не верит” (1980). При этом режиссер Владимир Меньшов вообще не был в курсе того, что его картину номинировали - когда ему позвонили с новостью о полученной статуэтке, он счел происходящее розыгрышем. Отчасти в такой реакции Меньшова не было ничего удивительного - советские критики картину “Москва слезам не верит” забраковали. Несмотря на то, что зрителям мелодраматическая история пришлась по душе, режиссер переживал из-за прохладной реакции профессионального сообщества. А тут - такая новость! Поскольку название города - Москва - было вынесено в заглавие картины, столица стала одним из действующих лиц. В кадре зрители могут увидеть, как выглядели в конце 1970-х - начале 1980-х Тверская улица (в прошлом - Горького), Курский вокзал, площадь Триумфальная (Маяковского), площадь Восстания и другие знаковые места.

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