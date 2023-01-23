Для фанатов советских фильмов: как внимательно вы смотрели «Место встречи изменить нельзя»?

Идея снять фильм по роману братьев Вайнеров принадлежала Владимиру Высоцкому. После прочтения книги актер и музыкант предложил Станиславу Говорухину экранизировать роман "Эра милосердия" и на роль Глеба Жеглова предложил свою кандидатуру. Правда, накануне съёмок, видимо, чувствуя, что эта работа потребует от него больших энергетических затрат, попытался отказаться, но режиссёру удалось уговорить его сниматься. В роли Володи Шарапова Говорухин с самого начала видел только Владимира Конкина, но Вайнеры были против. Тогда режиссёр пошёл на хитрость - он начал привозить на пробы таких актёров, которые не подходили на роль категорически, и тогда авторам литературного первоисточника не оставалось ничего другого, как согласиться на кандидатуру Конкина. В результате актёрский дуэт Высоцкого и Конкина стал одним из самых ярких в отечественном кинематографе и во многом обеспечил успех фильма.

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