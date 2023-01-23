Для фанатов советских фильмов: как внимательно вы смотрели «Место встречи изменить нельзя»?
Проверьте, насколько хорошо вы помните легендарный фильм Станислава Говорухина.
Идея снять фильм по роману братьев Вайнеров принадлежала Владимиру Высоцкому. После прочтения книги актер и музыкант предложил Станиславу Говорухину экранизировать роман "Эра милосердия" и на роль Глеба Жеглова предложил свою кандидатуру. Правда, накануне съёмок, видимо, чувствуя, что эта работа потребует от него больших энергетических затрат, попытался отказаться, но режиссёру удалось уговорить его сниматься. В роли Володи Шарапова Говорухин с самого начала видел только Владимира Конкина, но Вайнеры были против. Тогда режиссёр пошёл на хитрость - он начал привозить на пробы таких актёров, которые не подходили на роль категорически, и тогда авторам литературного первоисточника не оставалось ничего другого, как согласиться на кандидатуру Конкина. В результате актёрский дуэт Высоцкого и Конкина стал одним из самых ярких в отечественном кинематографе и во многом обеспечил успех фильма.
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