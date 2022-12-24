Для фанатов российского кино: угадайте фильм Бондарчука по кадру

Федор Бондарчук считается одним из самых известных режиссеров в отечественном кинематографе. Сын известных родителей, создателя легендарной киноэпопеи “Война и мир” Сергея Бондарчука и актрисы Ирины Скобцевой, он мог легко идти по жизни, пользуясь теми благами, которые давала популярная фамилия. Однако он сумел доказать, что является не просто наследником родительских регалий, а успешным продолжателем творческой династии. Интересно, что изначально Федор не планировал связать свою жизнь с кинематографом. После окончания школы он отправился в МГИМО, но прямо во время вступительных экзаменов в аудиторию пришел Сергей Бондарчук и практически за руку отвел сына во ВГИК. Если актерский дебют Федора состоялся в 15 лет в роли цесаревича в отцовской картине “Борис Годунов”, то в режиссерское кресло он впервые сел в 1993 году. Его дебютом как режиссера стала картина “Люблю” - музыкальный бенефис Людмилы Гурченко.

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