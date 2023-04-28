Для фанатов: хорошо ли вы знаете вселенную «Гарри Поттера»?

О влиянии книг и фильмов о Гарри Поттере на мировую культуру можно говорить бесконечно долго. Если сказать, что без истории о мальчике, который выжил, современная массовая культура была бы совсем иной, вряд ли это будет преувеличением. Однако поттериана оказала свое воздействие не только на литературу, кинематограф, компьютерные игры и т.д., но еще и на общество. В 2014 году ученым удалось выяснить, что поклонники поттерианы намного терпимее, например, к иммигрантам, чем люди, которые не слишком жалуют вселенную Джоан Роулинг. Кроме того, для тех, кто ждал и продолжает ждать письма из Хогвартса, характерен более высокий уровень эмпатии. Исследователи связывают это явление с тем, что в борьбе против лорда Волан-де-Морта “золотое трио” объединяется с представителями самых разных групп волшебников и магических существ, в том числе стигматизированных - например, с домашними эльфами и волшебниками-грязнокровками. Читатели отождествляют себя с любимыми персонажами, что способствует росту эмпатии и внимания к окружающим, в особенности к тем, кто нуждается в поддержке и помощи.

Можно назвать вас настоящим знатоком волшебной вселенной, созданной Джоан Роулинг? Проверьте себя, ответив на вопросы теста.