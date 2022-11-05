Для фанатов боевиков в возрасте: кинотест, который пройдут лишь те, кто застал 80-е

“Золотой век боевиков”, - именно так любители кинематографа часто называют 1980-е годы. В то время индустрия кино делала ставку не на дорогостоящие компьютерные спецэффекты, которые попросту не существовали еще в таком изобилии, а на “реальные” сцены драк и поединков. Главные роли в боевиках той эпохи играли зачастую не просто актеры, изображающие из себя крутых парней, а профессиональные спортсмены и каскадеры, которые на самом деле были достойны называться героями. Для отечественного зрителя, несмотря на то, что в СССР снимались, пусть и не в таком количестве, свои боевики, зарубежные картины в этом жанре были диковинкой. Получше познакомиться с жанром можно было благодаря видеосалонам. Поклонников остросюжетных картин не отпугивало ни качество видеокопий, ни посредственный одноголосый перевод. Персонажи боевиков, роли которых играли такие звезды, как Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, Мел Гибсон и другие знаменитости, затмевали собой все технические недостатки и вызывали восхищение отечественных зрителей.

Насколько хорошо вы знаете легендарные боевики 1980-х? Проверьте себя в помощью нашего теста.