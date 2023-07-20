Для чего в лифте вешают зеркало? Этому есть весьма неожиданное объяснение

Зайти в лифт, поправить прическу, сделать фото в зеркале — все эти действия стали для многих привычным ритуалом. Поэтому редко кто задумывался, что отражающая поверхность на стене — это способ манипуляции человеческим сознанием.

Хитрость с зеркалом в лифте изначально придумали в Америке. Там стали появляться очень высокие здания, и люди жаловались на чрезмерно низкую скорость подъема. Тогда маркетологи и придумали этот трюк. Так как заставить механизм двигаться быстрее они не могли, то повесили в кабину зеркало. Поправляя прическу, одежду или макияж, пассажиры коротали время и не замечали, что лифт движется медленно. С появлением зеркал жалобы прекратились.

Но это не единственное полезное его свойство при размещении в кабине. Оно помогает людям, страдающим от боязни замкнутых пространств. Из-за отражающей поверхности одной из стен размеры лифта визуально увеличиваются, и это помогает людям добраться до нужного этажа без приступа паники.

Наконец, зеркало некоторым образом обеспечивает безопасность пассажира, если висит напротив двери. Тогда входящий человек может посмотреть, есть ли кто-нибудь за его спиной.