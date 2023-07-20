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Для чего в лифте вешают зеркало? Этому есть весьма неожиданное объяснение

20 июля 2023 14:00
Для чего в лифте вешают зеркало? Этому есть весьма неожиданное объяснение

Никто бы не догадался, что это хитрая уловка.

Зайти в лифт, поправить прическу, сделать фото в зеркале — все эти действия стали для многих привычным ритуалом. Поэтому редко кто задумывался, что отражающая поверхность на стене — это способ манипуляции человеческим сознанием.

Хитрость с зеркалом в лифте изначально придумали в Америке. Там стали появляться очень высокие здания, и люди жаловались на чрезмерно низкую скорость подъема. Тогда маркетологи и придумали этот трюк. Так как заставить механизм двигаться быстрее они не могли, то повесили в кабину зеркало. Поправляя прическу, одежду или макияж, пассажиры коротали время и не замечали, что лифт движется медленно. С появлением зеркал жалобы прекратились.

Но это не единственное полезное его свойство при размещении в кабине. Оно помогает людям, страдающим от боязни замкнутых пространств. Из-за отражающей поверхности одной из стен размеры лифта визуально увеличиваются, и это помогает людям добраться до нужного этажа без приступа паники.

Наконец, зеркало некоторым образом обеспечивает безопасность пассажира, если висит напротив двери. Тогда входящий человек может посмотреть, есть ли кто-нибудь за его спиной.

Фото: кадр из фильма «Лифт» (2006)
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
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