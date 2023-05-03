Для чего они это говорят? Эта американская фраза надоела всем до скрежета в зубах

Кино существует уже больше ста лет, поэтому неудивительно, что оно грешит штампами и клишированными фразами. Особенно часто на этом «ловят» американских сценаристов, фантазия которых отключается в самый неподходящий момент.

Заокеанские ленты до зубного скрежета раздражают зрителей своими избитыми и неуместными фразами. Лидером среди них можно назвать выражение «Ты в порядке?». Чаще всего герои произносят эти слова совершенно не к месту.

Например, когда человека сбивает машина, или после того, как на него напал маньяк или какой-нибудь монстр. Фраза звучит как издевательство, ведь очевидно, что пострадавший не в порядке — он как минимум ранен, а как максимум вообще уже мертв.

Еще один набивший зрительскую оскомину штамп — сцена, где девушка идет по улице с кипой книг и врезается в импозантного и сексуального мужчину. Она роняет свои учебники, он помогает ей их поднять, ну а дальше все происходит по закону жанра: искра, буря, безумие. Все до боли скучно и предсказуемо.