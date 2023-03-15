Для чего на шароварах женщин из гарема была широкая прорезь: ответ ошарашит

Внимательные зрители «Великолепного века» наверняка догадываются, что шаровары служили девушкам вместо одного из элементов нижнего белья. В классическом виде оно появилось не ранее 18 века, да и позволить его могли себе лишь обеспеченные слои населения. А что наложницы?

В гареме вместо бюстгальтера носили рубахи, причем женщины постарше научились шить из отрезов ткани некое подобие коротких топов. Вместо панталон носили шаровары. Штаны из тончайшего льна или хлопка были обязательным предметом гардероба.

Более того, прежде чем покинуть свою комнату невольницам предписано было иметь на себе не менее трех слоев одежды. Например, две рубахи, двое шаровар и кафтан с поясом или платье. Любопытно, что в таких штанах делали достаточно широкие прорези. Нужны они были для того, чтобы облегчить девушкам поход в уборную: с таким количеством одеяний он превращался в самый настоящий квест.

Теми же причинами объясняется наличие широких продольных лент на мужских штанах-панталонах образца XVII века. Такая конструкция белья помогала придворным не пачкаться. Особенно если нужда застала внезапно. Учитывая качество пищи и уровень антисанитарии, такое бывало достаточно часто.