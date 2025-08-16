Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Для британцев «Джентльмены», что для русских «Елки»: раздражающих деталей в боевике Ричи оставил вагон и маленькую тележку

Для британцев «Джентльмены», что для русских «Елки»: раздражающих деталей в боевике Ричи оставил вагон и маленькую тележку

16 августа 2025 09:25
Для британцев «Джентльмены», что для русских «Елки»: раздражающих деталей в боевике Ричи оставил вагон и маленькую тележку

Моменты, которые попросту у нас не поняли. 

На первый взгляд «Джентльмены» — это возвращение Ричи к фирменной криминальной комедии: острые диалоги, безупречный ритм, колоритные типажи и британский лоск в каждой сцене. Но если присмотреться, картина превращается в британский аналог «Елок» от Тимура Бекмамбетова.

И нет, речь не про то, что артисты кочуют из одной ленты в другую. Просто криминальная история на деле получилась каталогом скрытой рекламы — и заметят это, пожалуй, только раздраженные зрители, выросшие в туманном Альбионе.

Пиво, паб и спорт — всё своё

Сцена в пабе с фургончиком Gritchie Brewery — это не случайность. В кадре бренд пивоварни, принадлежащей самому Гаю Ричи, и в фильме он мелькает так ненавязчиво, что для иностранного зрителя это останется обычной деталью антуража.

Для британцев «Джентльмены», что для русских «Елки»: раздражающих деталей в боевике Ричи оставил вагон и маленькую тележку

А пинтовые бокалы с надписью Lore of the Land — отсылка к настоящему лондонскому пабу режиссёра, который он держит вместе с Дэвидом Бекхэмом.

Для британцев «Джентльмены», что для русских «Елки»: раздражающих деталей в боевике Ричи оставил вагон и маленькую тележку

Гардероб с ценником

Костюмы героев подбирали в бутиках, а некоторые — прямо под брендовые акценты. Туфли Louboutin у Генри Голдинга так впечатлили Ричи, что он переставил камеру ради крупного плана.

Для британцев «Джентльмены», что для русских «Елки»: раздражающих деталей в боевике Ричи оставил вагон и маленькую тележку

Тренер и его «малыши» одеты в одинаковые спортивные костюмы Lonsdale — культовый для Британии бренд, который временно лишился позиций в России.

Сцена с грилем тоже реклама

Бездымный гриль Раймонда — придумка Ричи, в кавычках ненавязчиво, а на деле прямым текстом мэтр рассказывает зрителям, что при помощи их можно не только жарить мясо, но и греться во время посиделок.

Для британцев «Джентльмены», что для русских «Елки»: раздражающих деталей в боевике Ричи оставил вагон и маленькую тележку

А еще в кадре мелькает постер «Агенты А.Н.К.Л.» — его же фильма. Здесь нет случайностей: каждая деталь либо продаёт товар, либо напоминает о других работах автора.

Для британцев «Джентльмены», что для русских «Елки»: раздражающих деталей в боевике Ричи оставил вагон и маленькую тележку

В итоге «Джентльмены» работают сразу в двух жанрах: это и стильная криминальная комедия, и мастер-класс по нативной рекламе, зашифрованной в декорациях, реквизите и даже цветовой гамме. До таких тонких интеграций «Елкам» далеко, но по количеству ленты практически сравнялись.

Первая версия «Джентльменов» вышла еще 21 год назад: этот фильм с Бондом выглядит так, будто его снял Ричи.

Фото: Кадр из фильма «Джентльмены» (2020)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Это шедевр»: ДиКаприо променял эту роль на «Титаник» — и до сих пор кусает локти «Это шедевр»: ДиКаприо променял эту роль на «Титаник» — и до сих пор кусает локти Читать дальше 17 августа 2025
Тарантино раскрыл причину отмены «Кинокритика»: после признания его новинка утонет в негативных рецензиях Тарантино раскрыл причину отмены «Кинокритика»: после признания его новинка утонет в негативных рецензиях Читать дальше 16 августа 2025
В «Поттере» одну из школьниц играла 36-летняя британка: даже осталась с обнаженным Гарри в ванной В «Поттере» одну из школьниц играла 36-летняя британка: даже осталась с обнаженным Гарри в ванной Читать дальше 15 августа 2025
Потомок Исильдура на минималках: вот как выглядел бы Арагорн, если бы Мортенсена не уговорили Потомок Исильдура на минималках: вот как выглядел бы Арагорн, если бы Мортенсена не уговорили Читать дальше 15 августа 2025
Впервые в истории: новым Бондом может стать максимально похожий на Крэйга актер — плохие новости для всех, кто ждал Холланда Впервые в истории: новым Бондом может стать максимально похожий на Крэйга актер — плохие новости для всех, кто ждал Холланда Читать дальше 14 августа 2025
Депп вернется в «Пиратов...», лишь если ему понравится сценарий: ИИ предложил 3 сюжета, от которых Джек Воробей не сможет отказаться Депп вернется в «Пиратов...», лишь если ему понравится сценарий: ИИ предложил 3 сюжета, от которых Джек Воробей не сможет отказаться Читать дальше 13 августа 2025
Джонни Депп согласился вернуться в «Пиратов Карибского моря»: Disney должны выполнить лишь одно условие (и речь не про миллион альпак) Джонни Депп согласился вернуться в «Пиратов Карибского моря»: Disney должны выполнить лишь одно условие (и речь не про миллион альпак) Читать дальше 12 августа 2025
Почему Паттинсон в «Бэтмене» стал нелюдимым отшельником: можно больше не гадать — сценарист озвучил диагноз Почему Паттинсон в «Бэтмене» стал нелюдимым отшельником: можно больше не гадать — сценарист озвучил диагноз Читать дальше 12 августа 2025
Режиссер «Орудий» объяснил, почему рандомно поблагодарил Дэвида Финчера в титрах Режиссер «Орудий» объяснил, почему рандомно поблагодарил Дэвида Финчера в титрах Читать дальше 17 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше