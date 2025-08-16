Для британцев «Джентльмены», что для русских «Елки»: раздражающих деталей в боевике Ричи оставил вагон и маленькую тележку

Моменты, которые попросту у нас не поняли.

На первый взгляд «Джентльмены» — это возвращение Ричи к фирменной криминальной комедии: острые диалоги, безупречный ритм, колоритные типажи и британский лоск в каждой сцене. Но если присмотреться, картина превращается в британский аналог «Елок» от Тимура Бекмамбетова.

И нет, речь не про то, что артисты кочуют из одной ленты в другую. Просто криминальная история на деле получилась каталогом скрытой рекламы — и заметят это, пожалуй, только раздраженные зрители, выросшие в туманном Альбионе.

Пиво, паб и спорт — всё своё

Сцена в пабе с фургончиком Gritchie Brewery — это не случайность. В кадре бренд пивоварни, принадлежащей самому Гаю Ричи, и в фильме он мелькает так ненавязчиво, что для иностранного зрителя это останется обычной деталью антуража.

А пинтовые бокалы с надписью Lore of the Land — отсылка к настоящему лондонскому пабу режиссёра, который он держит вместе с Дэвидом Бекхэмом.

Гардероб с ценником

Костюмы героев подбирали в бутиках, а некоторые — прямо под брендовые акценты. Туфли Louboutin у Генри Голдинга так впечатлили Ричи, что он переставил камеру ради крупного плана.

Тренер и его «малыши» одеты в одинаковые спортивные костюмы Lonsdale — культовый для Британии бренд, который временно лишился позиций в России.

Сцена с грилем тоже реклама

Бездымный гриль Раймонда — придумка Ричи, в кавычках ненавязчиво, а на деле прямым текстом мэтр рассказывает зрителям, что при помощи их можно не только жарить мясо, но и греться во время посиделок.

А еще в кадре мелькает постер «Агенты А.Н.К.Л.» — его же фильма. Здесь нет случайностей: каждая деталь либо продаёт товар, либо напоминает о других работах автора.

В итоге «Джентльмены» работают сразу в двух жанрах: это и стильная криминальная комедия, и мастер-класс по нативной рекламе, зашифрованной в декорациях, реквизите и даже цветовой гамме. До таких тонких интеграций «Елкам» далеко, но по количеству ленты практически сравнялись.

