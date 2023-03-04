Для «Бриллиантовой руки» придумали свой язык: вы ахнете, узнав его главный секрет

Искусственный язык в художественных произведениях авторы используют для раскрытия героев, как в «Заводном апельсине» Энтони Берджесса, или для погружения читателя в альтернативный фантастический мир, как в «Сильмариллионе» и «Властелине колец». Мимо такой практики не мог пройти и Леонид Гайдай. Однако он использовал ее для усиления комического эффекта. И весьма успешно.

Все помнят сцену, в которой два турецких контрабандиста — Леонид Каневский и Григорий Шпигель — обсуждают прибытие Горбункова в город. На то, как экспрессивно герои ругаются с применением таких словосочетаний, как «хам дураля» и «мордюк», можно смотреть бесконечно.

В комментариях под отрывком с этим эпизодом в социальных сетях комментаторы до сих пор пишут, что неплохо бы выучить все употребляемые в нем ругательства. Вот только пользы от этого никакой. Даже «цигель-цигель», с помощью которого девушка легкого поведения пытается заманить героев в свои сети, является тем же искусственным языком. А придумали его Гайдай вместе с Каневским.

При помощи «мордюка» они передали привет партнерше по съемкам Нонне Мордюковой, а в «березина команит» зашифровали супругу Каневского Анну.