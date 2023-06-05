Для «бабушки» слишком откровенно: Алентову в одночасье осудила вся страна

Кинокартина «Зависть богов» Владимира Меньшова должна была стать новым хитом благодаря не только сценарию, но и актерскому составу. В целом, все именно так и произошло. Вот только Вера Алентова, жена режиссера и по совместительству исполнительница одной из главных ролей, после выхода на экраны оказалась практически опозорена. Зритель не принял ни саму знаменитость, ни ее игру.

По сюжету в картине рассказывается о семье, мужчине и женщине среднего возраста. Они давно женаты и вполне обеспечены. Все у них хорошо. Но вскоре семейную идиллию разрушает знакомство героини с французом, а потом и обрушившиеся на нее новые чувства. Они накрывают ее с головой, и она совсем не знает, как с этим справиться. Между влюбленными все же завязывается бурный, но короткий роман, завершившийся отъездом француза на родину.

Веру Алентову осудили вовсе не за поведение героини, которую она сыграла. Ведь все в конце концов можно было бы оправдать любовью. Шквал критики обрушился на актрису из-за ее возраста и внешности. По мнению зрителей, 58-летняя знаменитость никак не могла достоверно сыграть 44-летнюю героиню. Она слишком стара для этого. Да и обнажаться в таком почтенном возрасте (а в фильме есть несколько откровенных сцен) уже попросту неприлично.