Длинный и лопоухий навсегда отрекся от КВН: вот что выяснилось на юбилее «Утомленных солнцем»

На днях легендарная команда КВН «Утомленные солнцем» отметила свое 25-летие. В честь этого знаменательного события участники устроили праздничную встречу, однако не все явились на мероприятие.

На снимке, которым поделился бывший «утомленный солнцем» Александр Ревва, команда предстала почти в полном составе. Не обошлось без главной звезды коллектива Михаила Галустяна. А вот Иосифа Буяновского, который запомнился своей колоритной внешностью, в этой дружеской компании не было. Почему же артист отрекся от КВН?

Оказывается, Иосиф покинул страну еще несколько лет назад. Теперь Буяновский живет в Израиле, где занимается фотоискусством и живописью. Внешне он почти не изменился, но свою лысину и торчащие уши бывший юморист предпочитает скрывать под головными уборами.

В 2007 году вышла комедия «Самый лучший фильм», где Иосиф сыграл Лялю. После этого артист исчез с экранов, и лишь недавно выяснилось, где он находится и чем занимается.