Длинные волосы и усики: Хабенский стал неузнаваем после смены образа (фото)

Константин Хабенский за годы карьеры перевоплощался во множество разноплановых персонажей. Зрители видели его в роли террориста Грина в «Статском советнике», адмирала Александра Колчака, офицера царской армии в «Елках 1914» и даже Льва Троцкого. И не так давно стало известно, что артист примет участие в готовящейся экранизации «Бременских музыкантов».

В предстоящем фильме продюсерской студии Никиты Михалкова Хабенский исполнит роль Сыщика. Ради знаменитого персонажа он полностью изменит свой образ. Хабенский, судя по промо-материалам, отрастит тонкие усики и будет красоваться длинными волосами.

Пользователи Сети остались в восторге от преображения кумира. Обсуждая картину, они отметили, что Хабенский выглядит ярче всех и лишь ради него они отправятся в кино оценить «Музыкантов».