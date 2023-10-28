Длинные волосы и седая борода: Бондарчук кардинально изменил образ (фото)

Изменился не просто так.

Федор Бондарчук часто остается за кадром, поэтому может позволить себе не менять любимый имидж. Но бывают и исключения. Недавно актер и режиссер показался перед публикой в неожиданном образе.

На днях состоялась премьера нового фильма с артистом в главной роли. В картине «Повелитель ветра» он сыграл Федора Конюхова. Этот путешественник известен тем, что он первым в мире облетел землю на воздушном шаре.

Чтобы воплотить на экране рекордсмена, мужу Паулины Андреевой пришлось изменить свою внешность. В первую очередь артист отказался от лысины. Во время съемок проекта Бондарчук носил парик с длинными волосами. Обзавелся он растительностью и на лице. У Федора Сергеевича появилась седая бородка.

В беседе с порталом «РБК Life» он признался, что понравился себе в парике.

«Но работать в нем — это ад», — уточнил актер, заметив, что съемки велись в Дагестане, где в начале лета стоит жуткая жара.

Из-за погоды знаменитости не раз становилось плохо, поэтому пришлось даже приводить его в чувство с помощью нашатыря.