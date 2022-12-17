Длинные волосы и огромные глаза: внешность сына звезды «Водителя для веры» вас удивит

Заслуженная артистка России и звезда киноленты «Водитель для Веры» Алёна Бабенко призналась, что во время первого брака ей тяжело было быть хорошей женой и матерью. В союзе артистки и режиссера, который позже распался, на свет появился маленький мальчик Никита.

Сын знаменитой пары тяжело переживал их развод.

Актрисе даже пришлось снова выстраивать отношения со своим ребенком, потому что он почти на полгода замкнулся в себе. В итоге все наладилось, и мальчик даже снимался с мамой в сериалах «Солдаты» и «Белка в колесе».

Все же Никита не стал актером. Его внешние данные многие сочли весьма интересными. Молодой человек привык носить темные длинные волосы, и в сочетание с ярко-голубыми глазами и нежными чертами лица он бы хорошо смотрелся в кадре. Впрочем, Бабенко решил отучиться на оператора и поступил на соответствующий факультет ВГИКа.