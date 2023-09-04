Длинноволосый красавец: Малахова засняли с сыном на школьной линейке
Телеведущий не мог пропустить важное событие.
Андрей Малахов воспитывает пятилетнего Александра, которого ему подарила жена Наталья Шкулева. Звезда экрана предпочитает скрывать мальчика от любопытных глаз. Тем временем в Сети горячо обсуждают снимок шоумена, которого засняли с сыном на школьной линейке.
Наследник главного сплетника российского телевидения страны еще слишком мал, чтобы сесть за парту. А вот его крестный сын Мартин Киркоров уже давно до этого дорос. Именно его Малахов поздравил с началом нового учебного года в Технолицее.
Сын Филиппа Киркорова получил уникальную возможность учиться в заведении, куда берут исключительно вундеркиндов. Брат Аллы-Виктории наравне с другими самыми умными детьми страны подал свою заявку. Их набралось более трех тысяч, поэтому отпрыск экс-супруга Пугачевой прошел через серьезный отбор.
В своем блоге поп-король опубликовал кадры с Мартином и Малаховым. Судя по виду ведущего, он очень гордится своим крестником.