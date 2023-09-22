Два длинноволосых брюнета: Малахов показал редкие общие кадры с сыном (фото)

Андрей Малахов много лет раскрывает звездные секреты и обсуждает самые грязные подробности из жизни коллег. При этом сам ведущий старается держать личное под замком и нечасто показывает публике свою семью. Уже больше десяти лет звезда состоит в браке Натальей Шкулевой. У пары растет сын Александр, которого отец скрывает от общественности.

Поклонники гадают, к чему такая скрытность. Среди телезрителей ползет множество слухов о состоянии мальчика. Малахов решил пресечь все сплетни, поделившись в соцсетях видео с ребенком. После фестиваля «Архстояние» телеведущий от души повеселился с мальчиком, порезвившись на батуте и вспомнив детство.

На кадрах запечатлен паренек с длинными каштановыми волосами. Многие приняли ребенка за Сашу. Однако внимательные поклонники Андрея Малахова догадались, что в ролике снялся крестник знаменитости — Мартин Киркоров.