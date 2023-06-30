Длинноволосая «девчушка» на фото — будущий главный брутал СССР: ни за что не поверите

Владимир Высоцкий известен как бард, звезда «Места встречи изменить нельзя» и один из самых ярких артистов СССР. Легенда сцены покорял публику своим бархатным голосом, а брутальный внешний вид полностью соответствовал его отважным героям и композициям. При этом в юности будущая звезда выглядел совершенно иначе.

Дело в том, что Высоцкий рос весьма щуплым мальчиком. Он не отличался физической силой, был худым, а свободное время проводил за занятиями музыкой. Родители же предпочитали оставлять ему длинные волосы, поэтому на ранних снимках Высоцкий похож на девочку.

Ситуация изменилась уже в школе. Артист состриг волосы, его голос начал грубеть, а сам он выучился играть на гитаре, оставив фортепьяно. За несколько лет он составил свой образ, который не изменялся на протяжении всей жизнь артиста и стал его визитной карточкой.