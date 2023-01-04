Длинноволосая блондинка: внешность жены Витаса перестала быть тайной

Неординарный и яркий Витас привлекал публику не только своим талантом, но и скрытным образом жизни. В отличие от других артистов эстрады, он не спешил выставлять свою личную жизнь на показ и о ней было ужасно мало информации.

Поклонники таинственного певца чуть не потеряли дар речи, когда на одном из популярных ток-шоу он появился вместе со своей избранницей. Завидный холостяк оказался примерным семьянином.

Его женой стала красавица Светлана Гранковская.

Девушка с годами только расцвела и изменилась в лучшую сторону. Блондинка с небесно голубями глазами, несмотря на две беременности, смогла сохранить свою стройную фигуру. Кроме того, она сменила стиль и теперь выглядят ещё привлекательней. Такую красавицу старался бы скрыть от глаз завистников любой мужчина.

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