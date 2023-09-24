Дизайн из нулевых: вид хором Малышевой рассмешил простых россиян

Деньги есть, а вкус так и не появился.

Елена Малышева не сходит с экранов уже который год. Теледоктор пользуется авторитетом у многих россиян. Вместе с популярностью пришли и солидные гонорары. Правда, на стиле медика это никак не отразилось. Зрители испытали шок, когда увидели аляпистый и устаревший особняк Малышевой.

«Безвкусица», «Оторвать бы дизайнеру руки», — комментировали интерьер дома в Сети.

Не оценил коттедж звезды и профессионал. Дизайнер Оксана Рейская вынесла суровый вердикт жилью ведущей программы «Жить здорово!». Рейская назвала интерьер слишком возрастным из-за преобладания коричневых тонов и решений, популярных в начале 2000-х: «песочных» стен, маленьких окон в раме.

Дизайнер предполагает, что Елена Малышева хотела оформить дом в классическом стиле, а получился консервативный и устаревший интерьер. Оксана Рейская считает, что жить среди такой обстановки тяжело и «совсем неуютно». Специалиста цитирует портал BLITZ+.