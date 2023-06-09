Диверсию Гайдая в «Кавказской пленнице» не заметил никто: вот что пропустили

«Студентка, комсомолка, спортсменка и просто красавица!» — кто не помнит эту ставшую уже крылатой фразу из любимой кинокомедии Гайдая «Кавказская пленница»! И действительно девушка Нина предстает перед зрителем просто каким-то идеалом. Она сочетает в себе все самые положительные качества, которые должны были быть свойственны советским девушкам.

Но кроме положительных качеств Нина, которую сыграла Наталья Варлей, была ослепительной красавицей. Идеальная фигура, красивые волосы и огромные черные глаза могли свести с ума не только Шурика, но и любого мужчину. При этом создатели фильма тщательно продумывали каждую деталь гардероба красавицы. Начиная от юбки-колокола, заканчивая широкой лентой в прическе, что было тогда на пике моды.

Не обошлось в фильме и без казусов. Причем таких, которые ставили под угрозу само существование фильма и дальнейшую карьеру всей команды, которая трудилась над его созданием. Все дело в бриджах, которые носила Нина в некоторых сценах. Да, на девушке они сидели идеально и не выглядели вызывающе. Но в те времена в бриджах изображали лишь отрицательных женских персонажей. А тут Гайдай допустил такую вольность, да еще и с положительной героиней Ниной. Но, к счастью, все обошлось, и шутливая диверсия осталась безнаказанной.