Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»

В советское время жесткой цензуре подвергались не только художественные фильмы, но и телевизионные передачи, одной из которых стала «Спокойной ночи, малыши!». Детскую программу едва не закрыли из-за обвинений в политических диверсиях.

Казалось бы, разглядеть подобный контекст в детском кукольном представлении невозможно, но чиновникам это удалось. Первый раз выпуск программы сняли с эфира, когда Никита Хрущев отправился с визитом в США. А все из-за показанного в ней мультфильма «Лягушка-путешественница».

При вступлении Михаила Горбачева на пост генсека авторов передачи заранее предупредили не повторять прошлой ошибки и не ставить «Дядю Мишу» — анимационную историю о медведе, который ничего не доводил до конца.

Даже в перестроечное время программа навлекла на себя проблемы. Так, Степашку из числа кукольных персонажей собирались убрать только потому, что главой правительства был назначен Сергей Степашин. Спасла зайчонка лишь народная любовь.